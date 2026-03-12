Иран назвал законной самообороной атаки на арабские страны

МИД Ирана: Тегеран пользуется правом на самооборону при атаке на арабские страны

Резолюция Совета Безопасности ООН с требованием к Ирану прекратить атаки на арабские страны незаконна. Об этом в соцсети X написал официальный представитель Министерства иностранных дел республики Исмаил Багаи.

По его словам, Иран пользовался правом на самооборону при атаке на арабские страны. Представитель МИД Ирана считает, что резолюция ООН искажает основополагающие принципы Устава организации.

«Ни одна страна не должна оказывать какую-либо помощь в незаконной войне США и Израиля против Ирана», — написал Багаи.

11 марта Совет Безопасности ООН принял резолюцию Бахрейна, осуждающую атаки Ирана на арабские страны. Документ поддержали 13 из 15 членов Совбеза. Россия и Китай от голосования воздержались.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

