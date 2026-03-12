В Москве на фоне потепления заметили пауков

В Москве из-за начавшегося потепления пробуждаются от спячки бабочки и пауки. Об этом АГН «Москва» рассказал биолог Павел Глазков.

«Пробуждение насекомых начинается при плюс 7 градусах, однако для активного передвижения бабочкам и паукам необходима температура около 10 градусов тепла», — рассказал эксперт.

Глазков объяснил, что солнечные лучи прогревают землю, из-за чего она становится теплее окружающего воздуха. Из-за этого эффекта насекомые в столице начали просыпаться уже сейчас. Он также отметил, что некоторые бабочки, например, павлиний глаз, зимуют уже во взрослом состоянии. Осенью они находят укромные места и засыпают, чтобы весной проснуться. Так, по словам биолога, сейчас их уже можно встретить на прогретых участках земли.

До этого москвичей предупредили о скором возвращении морозов. По информации специалиста центра погоды «Фобос», похолодание наступит в ближайшие дни, температура опустится до -5 °C.

Ранее россиянам рассказали, будет ли этим летом «комариный апокалипсис».