Общество

Хуснуллин рассказал, будет ли продолжена программа семейной ипотеки

Хуснуллин: программа семейной ипотеки точно будет продолжена
Программа семейной ипотеки в России будет продолжена. Об этом сообщил на форуме партии «Единая Россия» в Ростове-на-Дону вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, передает РИА Новости.

Он отметил, что для развития жилищного строительства очень важно развитие ипотечного кредитования. При этом в настоящее время ставка Банка России высокая, но, как уточнил вице-премьер, государство все взятые на себя обязательства, особенно по семейной ипотеке, выполняет.

«Мы будем продолжать эту программу. Было много обсуждений, готовятся новые подходы, но программа точно будет продолжена. Это прямое поручение президента», — подчеркнул Хуснуллин.

26 февраля российский лидер Владимир Путин поручил проработать изменения условий семейной ипотеки, чтобы включить в нее возможность покупки жилья на вторичном рынке.

Решение направлено на поддержку многодетных семей. В рамках поручения предлагается рассмотреть возможность покупки квартиры в многоквартирных домах, построенных более 20 лет назад, в городах с низким объемом строительства жилья.

Ранее россиянам посоветовали брать ипотеку на короткий срок.

 
