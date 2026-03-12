Австрийского велогонщика переехал мотоцикл во время многодневки в Италии

Австрийский велогонщик Михаэль Гогль пострадал в результате наезда мотоцикла во время четвертого этапа многодневной гонки «Тиррено — Адриатико». Об этом пишет портал cyclinguptodate.com.

Авария произошла примерно за 30 километров до финиша на трассе. Спортсмен упал на скользком участке дороги. Следовавший за группой гонщиков мотоцикл с телеоператором не успел среагировать и переехал упавшего австрийца.

После падения Гогль находился в сознании, однако самостоятельно подняться не смог. Он сумел отползти к обочине, где ему оказали медицинскую помощь.

«Тиррено — Адриатико» — это многодневная шоссейная велогонка, ежегодно проводящаяся в Италии в начале марта и входящая в календарь Мирового тура UCI.

Михаэль Гогль выступает за команду Alpecin-Premier Tech. Его лучшими результатами является попадания в десятку сильнейших на классических гонках, таких как Amstel Gold Race (8-е место) и Strade Bianche (6-е и 9-е места), а также призовые места на чемпионате Австрии.

