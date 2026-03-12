Размер шрифта
В правительстве признали высокий процент износа региональных сетей ЖКХ

Хуснуллин: сети ЖКХ в регионах России изношены более чем наполовину
«Газета.Ru»

Износ жилищно-коммунальной инфраструктуры в российских регионах превысил 50%, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на форуме «Есть результат!» в Ростове-на-Дону. Его выступление цитирует ТАСС.

«Если по жилью у нас стабильно, нового жилья строится больше, чем [признают аварийным] старого, то в ЖКХ старение происходит больше», – обрисовал ситуацию замглавы правительства России.

По словам Хуснуллина, модернизация инфраструктуры ЖКХ и выравнивание тарифной политики в сфере коммунального хозяйства — это блок работы, которой придется очень плотно заниматься в ближайшие годы. Министр призвал глав регионов подключиться и пообещал помощь на федеральном уровне — в том числе за счет кредитов и Фонда национального благосостояния (ФНБ).

«Надо все, считая каждую копеечку, использовать для того, чтобы обеспечить надежность коммунальной инфраструктуры», — цитирует министра сайт организовавшей форум ЕР.

До этого представители сферы ЖКХ из различных регионов обратились в российское правительство с просьбой предоставить им налоговые послабления, чтобы стабилизировать тарифы и повысить шансы на привлечение инвестиций в модернизацию инфраструктуры.

Ранее «Газета.ру» составила рейтинг регионов России по степени износа ЖКХ.

 
