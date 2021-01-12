Кадры с места смертельного пожара в Екатеринбурге
Жертвами пожара в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге стали восемь человек, среди них ребенок. Пожар начался в квартире на втором этаже дома номер 7 по улице Рассветной в микрорайоне ЖБИ, сообщение о возгорании поступило в экстренные службы около трех часов ночи.
Как сообщает местный портал E1.ru со ссылкой на данные МЧС, погибли люди на втором, пятом и девятом этажах. В том числе жертвами пожара стали жительница последнего этажа Наталья и ее семилетняя дочь — женщина писала на своей странице в Twitter о сильном задымлении и невозможности выбраться из квартиры.
Возгорание было локализовано в 3.50, а спустя три часа ликвидировано полностью. Тем же утром было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). В областной прокуратуре сообщили, что очаг пожара находился в квартире на втором этаже рядом с диваном, в квартире использовались горелки, там же было найдено много окурков. По словам соседей, жильцы были людьми пьющими, и.о. мэра города также назвал семью неблагополучной.
- За трое суток к Telegram присоединились 25 миллионов пользователей
- В ЕК сообщили, что Россия не запрашивала сертификацию «Спутника V»
- Поветкин начал подготовку к реваншу с Уайтом
- Лукашенко готов вести диалог по Конституции с оппозицией
- Капитализация Facebook и Twitter сократилась на $44 млрд
- В ГД внесли законопроект о компенсациях за незаконное задержание
- Новогоднее шоу Урганта набрало 1 млн просмотров в итальянском YouTube
- СМИ: Ижевская епархия устроила цирковое шоу с козлами и свастикой