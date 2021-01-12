Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
Фоторепортаж   //   Общество

Кадры с места смертельного пожара в Екатеринбурге

Жертвами пожара в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге стали восемь человек, среди них ребенок. Пожар начался в квартире на втором этаже дома номер 7 по улице Рассветной в микрорайоне ЖБИ, сообщение о возгорании поступило в экстренные службы около трех часов ночи.

Как сообщает местный портал E1.ru со ссылкой на данные МЧС, погибли люди на втором, пятом и девятом этажах. В том числе жертвами пожара стали жительница последнего этажа Наталья и ее семилетняя дочь — женщина писала на своей странице в Twitter о сильном задымлении и невозможности выбраться из квартиры.

Возгорание было локализовано в 3.50, а спустя три часа ликвидировано полностью. Тем же утром было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). В областной прокуратуре сообщили, что очаг пожара находился в квартире на втором этаже рядом с диваном, в квартире использовались горелки, там же было найдено много окурков. По словам соседей, жильцы были людьми пьющими, и.о. мэра города также назвал семью неблагополучной.

close
На месте пожара в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге, 12 января 2021 года На месте пожара в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге, 12 января 2021 года
На месте пожара в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге, 12 января 2021 года На месте пожара в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге, 12 января 2021 года
На месте пожара в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге, 12 января 2021 года На месте пожара в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге, 12 января 2021 года
На месте пожара в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге, 12 января 2021 года На месте пожара в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге, 12 января 2021 года
На месте пожара в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге, 12 января 2021 года На месте пожара в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге, 12 января 2021 года
На месте пожара в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге, 12 января 2021 года На месте пожара в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге, 12 января 2021 года
На месте пожара в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге, 12 января 2021 года На месте пожара в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге, 12 января 2021 года
На месте пожара в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге, 12 января 2021 года На месте пожара в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге, 12 января 2021 года
На месте пожара в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге, 12 января 2021 года На месте пожара в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге, 12 января 2021 года
На месте пожара в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге, 12 января 2021 года На месте пожара в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге, 12 января 2021 года
На месте пожара в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге, 12 января 2021 года На месте пожара в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге, 12 января 2021 года
Все фоторепортажи К первому кадру
Ольга Бузова и Давид Манукян поженились на Мальдивах
Ольга Бузова и Давид Манукян поженились на Мальдивах
Умер звезда «Большой перемены» и «Вечного зова» Валерий Хлевинский
Умер звезда «Большой перемены» и «Вечного зова» Валерий Хлевинский
Умерла звезда фильма «Полицейская академия» Мэрион Рэмси
Умерла звезда фильма «Полицейская академия» Мэрион Рэмси
Умер актер Максим Браматкин
Умер актер Максим Браматкин
На месте пожара в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге, 12 января 2021 года
На месте пожара в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге, 12 января 2021 года
На месте пожара в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге, 12 января 2021 года
На месте пожара в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге, 12 января 2021 года
На месте пожара в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге, 12 января 2021 года
На месте пожара в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге, 12 января 2021 года
На месте пожара в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге, 12 января 2021 года
На месте пожара в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге, 12 января 2021 года
На месте пожара в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге, 12 января 2021 года
На месте пожара в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге, 12 января 2021 года
На месте пожара в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге, 12 января 2021 года
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Общество /
Крушение индонезийского Boeing 737: поисковая операция
Крушение индонезийского Boeing 737: поисковая операция
12
Общество /
При сходе лавины на горнолыжном курорте в Норильске погибли люди
При сходе лавины на горнолыжном курорте в Норильске погибли люди
10
Общество /
Как мир встретил Новый 2021 год
Как мир встретил Новый 2021 год
16
Общество /
Сергий задержан: ситуация в Среднеуральском женском монастыре
Сергий задержан: ситуация в Среднеуральском женском монастыре
14
Общество /
Умер легендарный советский разведчик Джордж Блейк
Умер легендарный советский разведчик Джордж Блейк
9
Общество /
«Бомба в этой машине»: последствия взрыва в центре Нэшвилла
«Бомба в этой машине»: последствия взрыва в центре Нэшвилла
11
Общество /
12,5 года: приговор историку Соколову за убийство аспирантки
12,5 года: приговор историку Соколову за убийство аспирантки
8
Общество /
Праздничный локдаун: как мир встретил Рождество
Праздничный локдаун: как мир встретил Рождество
14
Общество /
Лондон, гудбай: как изолируют Великобританию
Лондон, гудбай: как изолируют Великобританию
15
Все фоторепортажи