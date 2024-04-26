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В Белом доме сообщили, что у них нет свободных ПВО для Украины

Белый дом: если удастся высвободить системы Patriot, их передадут Украине

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Evgen Kotenko/Global Look Press

США пока не располагают свободными комплексами противовоздушной обороны Patriot для передачи их на Украину. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, передает телеканал MSNBC.

«Американские системы Patriot прямо сейчас развернуты по всему миру, в том числе на Ближнем Востоке, для защиты войск США. Если мы сможем высвободить дополнительные американские батареи, мы их отправим на Украину», — сообщил Салливан.

До этого член бундестага Роберт Фарле заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «собственноручно превратил страну в колонию Соединенных Штатов». Беспартийный член федерального парламента ФРГ утверждает, что летом 2022 года украинский лидер передал американским концернам Monsanto, Cargill и Dupont 17 млн га чернозема страны.

В середине апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран альянса в Брюсселе заявил, что страны содружества намерены изучить возможности предоставить Украине больше систем ПВО, включая Patriot, а также снарядов и запчастей для них.

Ранее стало известно о давлении на США со стороны Германии по вопросу оказания помощи Украине.

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