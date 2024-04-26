Пермяк отсудил у самокатчика 40 тысяч рублей за наезд

В Перми мужчина отсудил компенсацию в размере 40 тысяч рублей у водителя электросамоката, который совершил на него наезд. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на Пермский краевой суд.

По информации издания, инцидент произошел в апреле прошлого года на Крупской улице. Мужчина во время прогулки ощутил сильный удар в спину и упал, при падении он ударился головой о бордюр и повредил ногу. Оказалось, что причиной толчка стал наезд на него другого мужчины на электросамокате.

В результате пострадавшему пришлось проходить лечение и физиопроцедуры. Он также не мог вести активный образ жизни, к которому привык, и вынужден был пропустить ранее запланированные мероприятия.

Пострадавший обратился в Мотовилихинский районный суд с иском о компенсации. В инстанции учли причиненный его здоровью вред и взыскали с виновника аварии 40 тысяч рублей морального вреда.

Ранее россиянин отсудил компенсацию у бывшей девушки за вещи, которые она выставила за дверь.