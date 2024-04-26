Путин передал «дочки» Ariston и BSH Hausgerate во временное управление

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче АО «Газпром бытовые системы» российских дочерних структур компаний Ariston и BHS Hausgerate во временное управление. Документ опубликован на официальном сайте опубликования правовых актов.

Отмечается, что дочерними структурами BHS являются Bosch и Siemens.

В начале апреля Путин своим указом передал Федеральному агентству по управлению госимуществом сельскохозяйственную компанию «АгроТерра». Фактически российской группой компании владел нидерландский холдинг. ГК производит семена пшеницы, сои, гибридов подсолнечника и кукурузы.

А в марте Путин подписал указ об отмене передачи активов французской компании Danone в управление Росимущества. Таким образом, акции АО «Данон Россия» будут возвращены фирмам Produits Laitiers Frais Est Europe и «Данон трейд».

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, временно управление иностранными активами Danone в России было отменено из-за соображений целесообразности. Так представитель Кремля ответил на вопрос, не связан ли указ с планами иностранных владельцев передать активы российским компаниям.

Ранее Роспатент выявил нарушения в передаче товарных знаков «Балтики».