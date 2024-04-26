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Путин похвалил Петербург за развитие промышленности и успехи в демографии

Путин похвалил Беглова за развитие промышленности и демографические успехи

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Алексей Даничев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым высоко оценил успехи города по разным направлениям. Его слова передает ТАСС.

«Промышленное производство растет. Темп втрое превышает темп роста промышленности по стране», — отметил глава государства.

По оценке российского лидера, такой показатель является очень хорошим.

Путин также похвалил власти Петербурга за рост промышленного производства и рост числа многодетных семей.

«У вас растет количество многодетных семей. Рост на 30% за пять лет», — указывается в публикации.

Согласно статистике, продолжительность жизни петербуржцев выше, чем в среднем по России. Также в городе стабилизирован рост демографии.

В конце марта Беглов пообещал Путину, что Петербург обгонит Москву. По прогнозу градоначальника, город на Неве станет лидирующим туристическим центром в стране.

Ранее Беглов объявил о решении участвовать в выборах губернатора Петербурга.

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