Стало известно, как Джикия может вернуться в основу «Спартака»

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, выступавший во время своей профессиональной карьеры в том числе за московский «Спартак», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о ситуации с капитаном красно-белых Георгием Джикией, который и после смены Гильермо Абаскаля на Владимира Слишковича на посту главного тренера по-прежнему получает небольшое игровое время.

«Мне кажется, что даже в том матче, где Джикия выходил, он не испортил. Он давно играет и знает, что ему делать. Другое дело, в каком он физическом состоянии? И игровой практики давно не было. Но есть и конкуренты: тот же Чернов действительно хорошо сейчас выглядит. Может быть, Джикия сейчас выйдет из-за дисквалификации Дуарте. Если Георгий выйдет, а команда выиграет, Слишкович вряд ли будет менять состав», — рассказал Деменко.

«Спартак» под руководством Слишковича выиграл у «Ростова» (5:1) в РПЛ и сыграл нулевые ничьи с «Зенитом» в Кубке и ЦСКА в РПЛ. Джикия вышел на замену в первом матче против «Зенита» и не играл в двух следующих.

Ранее игрок клуба РПЛ заявил, что ему без разницы, кто станет чемпионом.