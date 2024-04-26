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Зеленский рассказал, чего ВСУ не хватает для формирования новых бригад

Зеленский: ВСУ нужны авиация, ПВО и ракеты для формирования новых бригад

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины формируют новые бригады, но нуждаются в поставках западной техники. Об этом глава государства сказал в обращении к участникам встречи контактной группы по оказанию военного содействия Украине в онлайн-формате.

«Сейчас мы формируем новые бригады для усиления позиций. Они нуждаются в поддержке так же, как наши бригады, которые уже действуют на фронте», — сказал он.

По словам президента, в первую очередь Киеву нужны дальнобойные ракеты, истребители-бомбардировщики F-16 и не менее семи комплексов ПВО Patriot и ракеты к ним. Зеленский подчеркнул, что эта поддержка должна быть своевременной.

Перед началом этого заседания министр обороны США Ллойд Остин сказал, что поставки Украине F-16 от западных союзников начнутся в текущем году.

Также Зеленский заявил, что оказание помощи Украине со стороны Запада, в том числе отправка систем ПВО, поможет украинским войскам стабилизировать фронт.

Ранее в Пентагоне сочли, что пакет помощи от США не позволит Украине провести наступление.

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