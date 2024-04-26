В Краснодаре девушка-подросток пропала после ссоры с матерью из-за плохой учебы

В Краснодаре 15-летняя девушка-подросток пропала после ссоры с матерью из-за плохой учебы. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По информации Telegram-канала, девушка поссорилась со своей матерью из-за плохой учебы и родительница пригрозила ей, что заберет телефон. По словам женщины, ничего серьезного не произошло и раньше дочь не пропадала. Несовершеннолетняя после школы гуляла с подругами и сказала им, что пошла домой.

Сообщается, что, когда школьницу видели последний раз, она была одета в белую спортивную кофту, футболку, брюки цвета хаки и светлые кроссовки. При себе у нее был рюкзак бежевого цвета. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

До этого в Кузбассе школьница не вернулась домой после прогулки с другом. 11-летний мальчик и 13-летняя девочка ушли гулять 13 апреля, и с тех пор об их местоположении ничего неизвестно.

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