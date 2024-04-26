Булыкин рассказал, какие матчи будут самыми важными в чемпионской гонке в РПЛ

Знаменитый в прошлом отечественный футболист, бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин, ныне политик, в комментарии для «Газеты.Ru» отметил важность каждого тура из оставшихся в борьбе за чемпионство в Российской премьер-лиге между «Зенитом» и «Краснодаром».

«На самом деле любой тур является ключевым для каких-то команд. Для чемпионской гонки… «Зенит» должен был обыгрывать «Рубин» у себя на поле, и никакой интриги мы бы не увидели. А он проиграл казанцам и сделал себе интригу на ровном месте. Поэтому любой тур является важным, и все очки, которые сейчас добываются, в этой паре они, можно сказать, на вес золота. Посмотрим, сможет ли преподнести сюрпризы следующий тур, потому что «Динамо» борется за медали, и будет интересно посмотреть, как оно сможет выступить против чемпиона», — считает Булыкин.

«Зенит» потерпел поражение от казанского «Рубина» (0:2) на своем поле в перенесенном матче 21-го тура Российской премьер-лиги, в то время как «Краснодар» одержал победу дома над калининградской «Балтикой» (3:2) и сократил отставание в борьбе за чемпионство до одного очка. Занимающее третье место московское «Динамо» отстает на шесть очков от «Зенита» и на пять от «Краснодара».

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