Стало известно, когда полностью восстановят газоснабжение домов в Орске

В пострадавшем от паводка Орске аварийным службам поставлена задача подключить к газоснабжению и электричеству все дома в срок до 15 мая. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

По словам главы региона, к настоящему времени газом обеспечены более 65% абонентов Орска, почти 70% электроэнергией.

«Поставил задачу — до 10-15 мая подключить все дома», — написал Паслер.

Губернатор проинформировал, что восстановление систем водоснабжения ведется в городе круглосуточно. Специалисты работают на 46 скважинах водозабора.

Продолжается уборка и вывоз мусора, 25 апреля коммунальные службы вывезли 1200 тонн.

Кроме того, глава региона напомнил жителям, что в Оренбургской области увеличен срок подачи заявления на единовременную материальную помощь — до 2 месяцев для всех граждан и до 6 месяцев для участников СВО со дня введения режима ЧС. Размер выплат — 20 тысяч рублей в случае затопления жилья, 10 тысяч рублей при нарушении условий жизнеобеспечения более 24 часов.

26 апреля сообщалось, что в Оренбуржье остаются подтопленными паводком 8865 жилых домов и 14545 садовых участков. Такие данные привело МЧС России.

Ранее генпрокурор России пообещал привлечь к ответу виновных в ущербе от паводка.