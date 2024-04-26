Три города претендуют на проведение Суперкубка России по футболу 2024 года

Матч за Суперкубок России по футболу может пройти 13 июля, передает «Спорт-Экспресс».

Место проведения выбирают из трех городов: Нижнего Новгорода, Волгограда и Екатеринбурга.

В матче за Суперкубок России играют победитель Российской премьер-лиги (РПЛ) и обладатель Кубка России. Сейчас в турнирной таблице РПЛ лидирует петербургский «Зенит», который опережает «Краснодар» на одно очко.

В финале Пути РПЛ Кубка России сыграют «Зенит» и московский ЦСКА. В полуфинале Пути регионов Кубка России московское «Динамо» встретится со столичным «Спартаком», а «Ростов» померится силами с калининградской «Балтикой».

Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. В последний раз сборная России играла в официальном матче осенью 2021 года, когда на выезде уступила национальной команде Хорватии со счетом 0:1.

Последним российским клубом, который сыграл международный официальный матч, был петербургский «Зенит». 24 февраля 2022 года сине-бело-голубые сыграли в Лиге Европы вничью с «Бетисом» (0:0).

Ранее Вячеслав Колосков заявил, что сборная России может сыграть в отборе на Евро-2028.