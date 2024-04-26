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Колосков: сборная России может сыграть в отборе на Евро-2028

Почетный президент РФС Колосков: Россия может сыграть в отборе на Евро-2028

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что сборная России может сыграть в отборе на Евро-2028, передает RT.

«Я бы предложил планировать возвращение уже на отборочный турнир Евро-2028. В противном случае мы слишком затягиваем процесс. Но мы прекрасно понимаем, что в первую очередь все зависит от СВО», — сказал Колосков.

Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. В последний раз сборная России играла в официальном матче осенью 2021 года, когда на выезде уступила национальной команде Хорватии со счетом 0:1.

Последним российским клубом, который сыграл международный официальный матч, был петербургский «Зенит». 24 февраля 2022 года сине-бело-голубые сыграли в Лиге Европы вничью с «Бетисом» (0:0).

Ранее стало известно о симпатии УЕФА к России.

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