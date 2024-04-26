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Посол РФ в Британии призвал отказаться от ложных обвинений РФ

Посол Келин отверг обвинения в адрес России со стороны МИД Британии

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Посольство РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии

Российский посол в Лондоне Андрей Келин призвал министерство иностранных дел Британии не нагнетать на пустом месте «антироссийский психоз», а также отметил абсурдность и ложность обвинений России в связи с одним из криминальных эпизодов в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

«С российской стороны было указано на абсурдный и заведомо бездоказательный характер очередной наспех состряпанной британским истеблишментом информационной фальшивки», — сказал Келин.

До этого Келин был вызван в МИД Великобритании на фоне ранее выдвинутых обвинений в «организованной РФ враждебной деятельности» на территории Королевства.

26 апреля полиция Лондона обвинила пятерых мужчин, которые стали фигурантами уголовного дела об угрозе национальной безопасности, связанного с Россией.

При этом Генеральная прокуратура ФРГ сообщила, что на территории страны задержаны два человека по подозрению в ведении тайной агентурной деятельности в пользу Российской Федерации.

Ранее в Германии у подозреваемых в шпионаже для России нашли дроны.

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