МИД Британии вызвал российского посла в Лондоне

Российский посол в Лондоне Андрей Келин был вызван в МИД Великобритании на фоне ранее выдвинутых обвинений в «организованной РФ враждебной деятельности» на территории Королевства. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление, распространенное внешнеполитическим ведомством Британии.

«Сегодня Министерство иностранных дел вызвало российского посла Андрея Келина в связи с обвинениями в организованной Россией вредоносной деятельности на территории Великобритании», – говорится в документе.

26 апреля полиция Лондона обвинила пятерых мужчин, которые стали фигурантами уголовного дела об угрозе национальной безопасности, связанного с Россией.

До этого Генеральная прокуратура ФРГ сообщила, что на территории страны задержаны два человека по подозрению в ведении тайной агентурной деятельности в пользу Российской Федерации.

Ранее в Германии у подозреваемых в шпионаже для России нашли дроны.