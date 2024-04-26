Мать погибшего участника СВО не получила деньги из-за отца в ВСУ

Мать погибшего в зоне СВО бойца Александра Папуны, сообщила порталу Е1.RU, что ей перечислили только половину от обещанных 5 млн руб. Вторая часть положена отцу погибшего, но он служит в Вооруженных силах Украины.

По словам женщины, ее сын был отправлен в войска спецназа Украины и перешел на сторону ДНР в 2014 году, отказавшись участвовать в штурме Славянска. После этого он переехал в Россию, а после начала СВО отправился в ДНР, где стал добровольцем батальона «Сомали». 24 октября 2022 года мужчина погиб.

Женщина обратилась к властям за компенсацией, но получила только половину требуемой суммы, поскольку по закону деньги распределяются между ближайшими родственниками погибшего. Вторая половина положена отцу погибшего, но тот служит в украинской армии.

Наталья Левицкая смогла получить первую половину выплаты в январе 2023 года. После этого она обратилась в Генеральную прокуратуру. В марте 2024 года женщина получила ответ, что обращение для проверки направлено в Военную прокуратуру Объединенной группировки войск.

До этого сообщалось, что семьи погибших на СВО экс-сотрудников таможни, пожарных и ФСИН получат выплаты на жилье.

Ранее россиянка оставила комментарий и пошла под суд за дискредитацию российской армии.