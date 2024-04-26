В консульстве РФ подтвердили смерть россиянина в турецком отеле

Турецкие СМИ сообщили, что в одном из отелей Аланьи было найдено тело россиянина. В генконсульстве России в Анталье «Газете.Ru» подтвердили эту информацию и уточнили, что это был турист, скончавшийся по «естественным причинам».

«По имеющейся информации, вечером 23 апреля на территории одного из отелей города Аланьи было обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Прибывшими на место происшествия представителями жандармерии и медицинскими сотрудниками установлено, что это гражданин Российской Федерации, прибывший в Турцию с туристическими целями. По предварительным оценкам, он скончался по естественным причинам (окончательные результаты судебно-медицинской экспертизы будут получены позднее)», — сказали там.

В генконсульстве подчеркнули, что сейчас решаются организационные вопросы по транспортировке тела в Россию. Там отметили, что находятся на связи с супругой мужчины и готовы оказать родственникам необходимую помощь.

«Генконсульством установлены контакты с супругой россиянина, турецкими правоохранительными органами и сотрудниками отеля. В настоящее время соответствующая похоронная компания занимается организационными вопросами по отправке тела в Российскую Федерацию. Со своей стороны Генконсульство готово оказать содействие родственникам умершего, в том числе в оформлении необходимых документов. Указанный вопрос остается на контроле Генконсульства России в Анталье», — добавили там.

26 апреля агентство Anadolu сообщило, что туриста из России обнаружили мертвым в гостинице в турецкой Аланье. Отмечается, что в погибшем опознали 61-летнего отдыхающего Дмитрия Цыганова — его нашли сидящим в беседке. Труп направили в морг Института судебной медицины Антальи для вскрытия.

Ранее в египетском отеле заявили, что мать погибшей россиянки не хотела везти дочь в больницу.