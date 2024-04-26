Тимати высмеял Джигана: «Не собьется, будет уже круто»

Рэпер Джиган поучаствовал со «Сборной Красноярска» в юмористическом шоу «Звезды», которое выйдет на платформе VK Видео.

«Джига в своей аутентике. Любой его выход даже без слов — это уже шоу <...> Думаю, если 5 абзацев он произнесет и не собьется, будет уже очень круто», — посмеялся в начале программы рэпер Тимати, один из членов жюри.

Впрочем, на самом выступлении Джиган оправдал скептицизм Тимати. Во время номера Джиган не раз запинался и даже однажды споткнулся на сцене. Тем не менее потерянный вид рэпера органично дополнил номер, потому что все смеялись от манеры выступления музыканта. Команда Джигана показала миниатюры про Катю Лель, Михаила Ефремова, Любовь Успенскую и др.

Затем Джиган вызвал своего давнего друга Тимати на баттл по армрестлингу, в котором победил последний.

«Я старался как мог, дальше не знаю. Мне кажется, он что-то пропустил, затупил на пару секунд», — поддержал Тимати коллегу.

Премьера шоу «Звезды» состоится на платформе VK Видео 27 апреля. В баттле на этот раз участвуют Мигель с командой «Сборная СССР» и Джиган со «Сборной Красноярска».

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