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Булыкин объяснил, почему «Краснодар» борется с «Зенитом» за титул в РПЛ

Булыкин: поражение «Зенита» от «Рубина» всех удивило

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Алексей Даничев/РИА Новости

Знаменитый в прошлом футболист, экс-нападающий сборной России, а ныне политик Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» подчеркнул, что интрига в борьбе за золото в Российской премьер-лиге стала возможна благодаря осечкам санкт-петербургского «Зенита» и отметил, что теперь игроки и болельщики сине-бело-голубых переживают из-за возможности упустить титул.

«Если бы «Зенит» был в хорошей форме, с лидерами команды, которые выкладываются, думаю, мы бы никакой чемпионской гонки точно не увидели. А так мы наблюдаем интригу – одно очко разницы. Все были очень удивлены, когда «Зенит» проиграл «Рубину» и опять подпустил «Краснодар». Но, может быть, это и интереснее, что зарождается какая-то интрига. В конце сине-бело-голубые могут допустить ошибку, и их могут обогнать. На это есть надежда, но посмотрим, как все сложится. Эта интрига нравится всем болельщикам футбола. «Зенит» и его болельщики сейчас дергаются, а не, как обычно, становятся чемпионами за пять туров до конца. Это говорит о том, что все становится интереснее», — считает Булыкин.

После поражения «Зенита» от казанского «Рубина» (0:2) на своем поле в матче перенесенного 21-го тура РПЛ и победы «Краснодара» в домашнем матче над калининградской «Балтикой» (3:2) отрыв действующих чемпионов от «быков» за пять туров до финиша составляет всего одно очко. «Динамо» отстает от лидера на шесть очков.

Ранее московский ЦСКА обвинили в подкупе арбитров в победном Кубке УЕФА.

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