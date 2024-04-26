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В КНДР планируют воспитывать больше кадров, готовых к современной войне

Ким Чен Ын призвал воспитывать больше кадров, готовых к современной войне

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Russian Defence Ministry/Reuters

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын во время визита в Военную академию имени Ким Ир Сена по случаю 92-летия создания Корейской народно-революционной армии призвал воспитывать больше военных кадров, которые будут готовы к современной войне. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на агентство ЦТАК.

«В свете священной миссии нашей армии - защиты суверенитета, обеспечения мира и безопасности страны, а также чувства безграничной ответственности за будущее Родины и революции, в авангарде создания которого должна быть наша армия - надо воспитывать больше кадров в области военного дела, полностью готовых к современной войне, надежных военных командиров армии Трудовой партии Кореи», — приводит агентство слова северокорейского лидера.

Также Ким Чен Ын посетил аудиторные занятия в военной академии и ознакомился с ходом модернизации образовательного процесса.

Накануне стало известно, что Северная Корея направит свою делегацию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

20 апреля появилась информация, что делегация от министерства лесной промышленности Северной Кореи отправилась с визитом в Россию. Отмечается, что стороны рассмотрят вопросы, касающиеся торгово-экономического и научно-технического сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.

В марте эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов заявил, что в России ожидается массовый прием на работу мигрантов из Северной Кореи.

Ранее делегация Северной Кореи отправилась в Иран впервые за 5 лет.

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