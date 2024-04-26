Китай призвал сотрудничать с РФ в расследовании теракта на «Северных потоках»

Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан заявил, что странам следует сотрудничать с Россией в расследовании теракта на газопроводах «Северный поток 1» и «Северный поток 2». Об этом сообщает ТАСС.

«Мы призываем стороны активно сотрудничать с Россией при проведении совместного расследования», — сказал дипломат.

Шуан также отметил, что Совету Безопасности ООН нужно «избегать двойных стандартов».

До этого сообщалось, что бывший полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Червинский найден. СМИ называют его координатором атак на «Северные потоки». Червинского задержали в апреле 2023 года, с тех пор он находится под стражей. Экс-полковник стал фигурантом дела о превышении должностных полномочий. В постановлении Кировоградского районного суда, которое имеется в распоряжении издания, говорится, что Червинскому продлили меру пресечения автоматически ввиду невозможности провести подготовительное заседание.

Также стало известно, что на Украине пропал координатор подрыва «Северных потоков». Его адвокаты заявили о его исчезновении, предположив, что Червинского похитили.