Зеленский наградил граждан за заслуги за борьбу с аварией на ЧАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский в день 38-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС заявил, что ликвидацией последствий аварии занимались граждане Украины, при этом не упомянув другие народы СССР.

«Расширение катастрофы [на ЧАЭС] было остановлено, остановлено благодаря тому, что не произошло трусости наших людей, не произошло равнодушия украинцев», – сказал украинский лидер, отметив, что ВСУ построили систему наблюдения и контроля за ситуацией на станции и в Чернобыльской зоне.

26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС близ Припяти Киевской области при плановой остановке одного из энергоблоков произошел взрыв реактора РБМК-1000£. В результате выброса радиоактивных материалов около 600 человек из числа персонала станции и пожарных получили высокие дозы облучения, 28 из них умерли в течение 1986 года.

Подробнее о том, какие именно области страны пострадали от загрязнений после аварии в Чернобыле, и из чего складывается доза радиационного загрязнения, во время последствий аварии на Чернобыльской АЭС полностью пропадут, а также о мифах вокруг чернобыльской катастрофы – в материале «Газеты.Ru».

Ранее была названа самая большая проблема загрязненных после Чернобыльской аварии областей России.