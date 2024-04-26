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Посол указал Британии на абсурдность обвинений в причастности России к диверсии

Посол РФ в Британии назвал абсурдными обвинения в причастности России к диверсии

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Посольство РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин прибыл в британское министерство иностранных дел и заявил об абсурдности и безосновательности выдвигаемых в адрес России обвинений якобы в причастности страны к совершенному в Лондоне поджогу, который спецслужбы Соединенного Королевства сочли диверсией. Его слова передает пресс-служба российского диппредставительства в Telegram-канале.

«Келин был приглашен на беседу в Форин Офис», — указывается в публикации.

Согласно информации дипведомства, Британия обвинила Россию в причастности к одному из криминальных эпизодов в стране.

«Британская сторона в безапелляционной форме потребовала разъяснений», — отмечается в заявлении.

По мнению посла, Великобритания «явно предвосхищает итоги собственных судебных процедур». Со стороны России был заявлен «абсурдный и намеренно безосновательный характер очередной наспех состряпанной британским истеблишментом информационной фальшивки».

В посольстве также призвали Лондон прекратить нагнетать «антироссийский психоз на пустом месте».

До этого Королевская прокурорская служба Лондона обвинила пятерых мужчин, которые стали фигурантами уголовного дела об угрозе национальной безопасности, якобы связанного с Россией.

Ранее в Германии задержали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу России и подготовке диверсий.

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