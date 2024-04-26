Блинкен назвал Китай главным поставщиком для российского ВПК

Китай является главным поставщиком России компонентов, необходимых для восстановления военной промышленности РФ, США готовы к дополнительным мерам со своей стороны, чтобы пресечь эти связи Москвы и Пекина. Об этом в интервью американской радиостанции NPR заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Это главный поставщик важнейших компонентов для России, необходимых для восстановления ее оборонно-промышленной базы, станков, микроэлектроники, оптики… Мы сами уже предприняли шаги. Мы готовы сделать больше, если Китай не будет готов принять меры по пресечению этой деятельности», - отметил Блинкен.

До этого Блинкен утверждал, что США не хотят сдерживать развитие Китая и противостоять Пекину.

Накануне стало известно, что Блинкен прибыл в Пекин. Рабочий визит представителя Соединенных Штатов в Китай начался, когда он посетил Шанхай 24 апреля. Госсекретарь покинет КНР в пятницу.

Ранее Си Цзиньпин объяснил, как должны развиваться отношения Китая и США.