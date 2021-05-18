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Новая напасть: на побережье Индии обрушился циклон «Тауктаэ»

На западное побережье Индии обрушился циклон «Тауктаэ» — погибли 19 человек, более 200 тыс. жителей штата Гуджарат были эвакуированы, передает Reuters.

Скорость порывов ветра превышала 200 км/ч. Около 160 дорог были разрушены, 40 тыс. деревьев были вырваны с корнем. Около 2,4 тыс. населенных пунктов лишились доступа к электричеству из-за поврежденных линий электропередачи.

Отмечается, что мощный циклон действует в Индии на фоне серьезного положения с пандемией коронавируса. Число случаев заражения достигло 25 млн человек. За прошедшие сутки зафиксировано 263 тыс. заболевших, поставлен и новый антирекорд по числу жертв — за день скончались 4329 человек.

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Последствия циклона «Тауктаэ» в Индии, 17 мая 2021 года Последствия циклона «Тауктаэ» в Индии, 17 мая 2021 года
Последствия циклона «Тауктаэ» в Индии, 17 мая 2021 года Последствия циклона «Тауктаэ» в Индии, 17 мая 2021 года
Сотрудники Национальных сил реагирования на стихийные бедствия на одном из пляжей в городе Веравал, штат Гуджарат, Индия, 17 мая 2021 года Сотрудники Национальных сил реагирования на стихийные бедствия на одном из пляжей в городе Веравал, штат Гуджарат, Индия, 17 мая 2021 года
Последствия циклона «Тауктаэ» в Индии, 17 мая 2021 года Последствия циклона «Тауктаэ» в Индии, 17 мая 2021 года
Последствия циклона «Тауктаэ» в Индии, 17 мая 2021 года Последствия циклона «Тауктаэ» в Индии, 17 мая 2021 года
Последствия циклона «Тауктаэ» в Индии, 17 мая 2021 года Последствия циклона «Тауктаэ» в Индии, 17 мая 2021 года
Последствия циклона «Тауктаэ» в Индии, 17 мая 2021 года Последствия циклона «Тауктаэ» в Индии, 17 мая 2021 года
Последствия циклона «Тауктаэ» в Индии, 17 мая 2021 года Последствия циклона «Тауктаэ» в Индии, 17 мая 2021 года
Последствия циклона «Тауктаэ» в Индии, 17 мая 2021 года Последствия циклона «Тауктаэ» в Индии, 17 мая 2021 года
Последствия циклона «Тауктаэ» в Индии, 17 мая 2021 года Последствия циклона «Тауктаэ» в Индии, 17 мая 2021 года
Спутниковый снимок циклона «Тауктаэ» в Индии, 17 мая Спутниковый снимок циклона «Тауктаэ» в Индии, 17 мая
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Последствия циклона «Тауктаэ» в Индии, 17 мая 2021 года
Последствия циклона «Тауктаэ» в Индии, 17 мая 2021 года
Сотрудники Национальных сил реагирования на стихийные бедствия на одном из пляжей в городе Веравал, штат Гуджарат, Индия, 17 мая 2021 года
Последствия циклона «Тауктаэ» в Индии, 17 мая 2021 года
Последствия циклона «Тауктаэ» в Индии, 17 мая 2021 года
Последствия циклона «Тауктаэ» в Индии, 17 мая 2021 года
Последствия циклона «Тауктаэ» в Индии, 17 мая 2021 года
Последствия циклона «Тауктаэ» в Индии, 17 мая 2021 года
Последствия циклона «Тауктаэ» в Индии, 17 мая 2021 года
Последствия циклона «Тауктаэ» в Индии, 17 мая 2021 года
Спутниковый снимок циклона «Тауктаэ» в Индии, 17 мая
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