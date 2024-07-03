Дагестанского блогера, якобы угрожавшего врачу из Хасавюрта, арестовали за хранение оружия

Блогер из Дагестана арестован за хранение оружия на фоне ситуации с врачом местной клиники, якобы отказавшейся принять пациентку в никабе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Шамиль Хадулаев.

По словам общественника, Хаджимурада Ханова отправили под арест на два месяца по делу о хранении оружия. Настоящее имя блогера — Гаджимурад Атаев. Недавно он звонил в клинику «Альтер-Мед» в Хасавюрте и требовал наказать врача-эндокринолога Евгению Макееву, которая якобы не пустила на прием женщину в никабе. Атаев попросил директора учреждения, чтобы медик извинилась, в итоге Макеева действительно принесла свои извинения на камеру. При этом женщина опровергла информацию об отказе в приеме и подчеркнула, что ко всем религиям относится уважительно.

Затем инцидент прокомментировал глава Дагестана. Он поддержал Макееву и назвал провокацией «нападки некоего псевдообщественника с туманной биографией».

«Всецело поддерживаю в этой ситуации врача и гарантирую ей защиту! А всяких псевдолидеров общественного мнения, которые пытаются нас разобщить, высасывая ситуацию из пальца, предупреждаю о последствиях! А они обязательно будут!» — написал Сергей Меликов 30 июня.

В тот же день председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Хадулаев сообщил, что к Хаджимураду Ханову и к его приятелю, также участвовавшему в разговоре с хозяином медицинской клиники в Хасавюрте, пришли силовики. Он предположил, что после этого блогер был задержан.

По данным «Новых известий», в 2015 году Ханов (Атаев), проживавший тогда в Германии, получил реальный срок за сотрудничество с «Исламским государством» (организация запрещена в России) и вербовку новых членов. После двух с половиной лет тюрьмы он вернулся в Россию.

3 июля Муфтият Дагестана после вынесенной фетвы временно запретил носить никаб. Перед этим СМИ писали, что один из ликвидированных участников теракта на территории Дагестана имел при себе никаб. Как предполагают авторы материала, террорист планировал использовать его, чтобы скрыться с места преступления.

Ранее в Узбекистане мужчину арестовали и оштрафовали за ношение никаба и женской одежды.