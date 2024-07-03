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Пакистан предложил России торговлю по бартеру

Пакистан предложил России вернуться к торговле на базе бартера

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Faisal Mahmood/Reuters

Пакистан предложил России расширить торговлю, вернувшись к бартерным отношениям. Об этом сообщает ТАСС.

«В 50-е, 60-е, 70-е годы у нас был товарооборот на основе бартера. Мне представляется, что сейчас пришло время преодолеть финансовые, банковские проблемы, расширить наши торговые отношения на условиях бартера», — заявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Еще зимой с помощью бартера предлагалось решить проблему с банковскими переводами между Турцией и Россией. Также поступала инициатива осуществлять часть платежей через обмен золотом.

До этого сообщалось, что российские власти намерены легализовать стейблкоины для международных расчетов. Мера призвана облегчить торговлю с другими странами в условиях санкций.

Ранее Евросоюз ужесточил меры по контролю за соблюдением антироссийских санкций.

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