В Литве одобрили выход страны из конвенции о запрете кассетных боеприпасов

Правительство Литвы одобрило выход страны из конвенции по кассетным боеприпасам. Решение об этом было принято на еженедельном заседании правительства, пишет ТАСС.

«Правительство согласилось проектом постановления о том, что сейму [парламенту] рекомендуется денонсировать решение об участии Литвы в конвенции о запрете кассетных боеприпасов», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что президент Литвы выступил за выход страны из конвенции по кассетным боеприпасам. Лидер страны хочет, чтобы литовская армия могла использовать все возможные средства для защиты государства, в том числе кассетные боеприпасы, отмечается в сообщении.

Незадолго до этого литовский сейм (парламент) принял решение денонсировать договор с Россией о правовой помощи и отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

Ранее Литва обвинила российский самолет в нарушении ее воздушного пространства.