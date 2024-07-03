Игнатов рассказал о ходе подготовки к свадьбе с Трусовой

Российский фигурист Макар Игнатов рассказал, как продвигается подготовка к свадьбе с Александрой Трусовой. Его слова приводит РИА Новости.

«У нас время совершенно точно найдется. Как все пройдет, посмотрим. Для меня это первый подобный опыт. Пока подготовка к свадьбе только набирает ход», — заявил фигурист.

Игнатов сделал предложение Трусовой ночью 17 июня. О романе Трусовой и Игнатова стало известно в январе 2024 года. До этого фигуристка встречалась с чемпионом России и Европы Марком Кондратюком.

Игнатов — серебряный призер чемпионата России (2021), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2019), двукратный победитель Финала Кубка России (2020, 2022). Он стал первым российским фигуристом, который исполнил четыре прыжка в четыре оборота в рамках одной программы.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед.

Ранее стало известно имя фигуристки, которая будет свидетельницей на свадьбе Трусовой.