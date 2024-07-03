Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Женщина притворилась психотерапевтом и консультировала сотни людей

Inside Edition: американка притворилась психотерапевтом и вела прием пациентов

close
100%
Pexels

В США женщина притворялась психотерапевтом и вела прием пациентов, пишет Inside Edition. Таким образом ей удалось обмануть сотни людей.

Как пишут СМИ, Пегги Рэндольф официально была социальным работником, но выдавала себя за клинического психотерапевта. Таким образом ей удалось проконсультировать сотни людей, которые не подозревали, что общаются с самозванкой.

Платформа, на которой работала Пегги, узнав о случившемся, прекратила сотрудничество с женщиной.

«Мы серьезно относимся к нашему опыту пациентов и придерживаемся высокого этического кодекса поведения», — говорится в заявлении.

Кроме того, компания возместила ущерб пострадавшим людям. Сама Рэндольф пока не прокомментировала ситуацию.

Ранее психологи нашли связь между плохим сном и привычкой ругаться матом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами