Женщина притворилась психотерапевтом и консультировала сотни людей

В США женщина притворялась психотерапевтом и вела прием пациентов, пишет Inside Edition. Таким образом ей удалось обмануть сотни людей.

Как пишут СМИ, Пегги Рэндольф официально была социальным работником, но выдавала себя за клинического психотерапевта. Таким образом ей удалось проконсультировать сотни людей, которые не подозревали, что общаются с самозванкой.

Платформа, на которой работала Пегги, узнав о случившемся, прекратила сотрудничество с женщиной.

«Мы серьезно относимся к нашему опыту пациентов и придерживаемся высокого этического кодекса поведения», — говорится в заявлении.

Кроме того, компания возместила ущерб пострадавшим людям. Сама Рэндольф пока не прокомментировала ситуацию.

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