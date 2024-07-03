Зеленский «устал» от премьера Украины Шмыгаля

Президент Украины Владимир Зеленский устал от премьер-министра Дениса Шмыгаля и, вероятно, планирует его уволить. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источник в офисе лидера государства.

«Зеленский устал от Шмыгаля, это видно по отношению на совещаниях. Он его не особо слушает уже даже. Это какая-то уже даже больше эмоциональная вещь, чем просчет. Зеленский хочет постоянно каких-то креативных решений и предложений, а Шмыгаль хоть и вырос за последние годы, но не может полностью измениться», — заявил собеседник издания.

29 июня сообщалось, что новым премьер-министром Украины текущим летом может стать первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко. Отмечалось, что инициатива в смене премьера принадлежит Зеленскому и главе офиса президента Андрею Ермаку.

2 июля украинское издание New Voice (NV.ua) написало, что Владимир Зеленский выражает недовольство действиями главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского. В частности, это связано с неудачной подготовкой ВСУ к действиям российской армии в Харьковской области.

Ранее Киев обвинили в нарушении всех статей конституции Украины.