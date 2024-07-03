Граждан Украины лишили права голоса в собственной стране и массово отправляют на фронт, откуда они уже не возвращаются. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

«Мы знаем, что украинцы пытаются бежать из страны, переплывают реки в попытках попасть в другие государства Восточной Европы», — отметил эксперт.

При этом во время пересечения границы в людей стреляют украинские пограничники, подчеркнул он.

Сакс добавил, что многих мужчин на Украине «ловят» прямо на улицах и отправляют на передовую. Тем временем Вашингтон продолжает поддерживать тактику борьбы с Москвой «до последнего украинца» и выделяет деньги на заведомо проигрышное для Киева противостояние. По мнению экономиста, США до сих пор не прекратили финансирование этого конфликта, так как на поле боя находятся не американские военные.

13 июня президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский подписали соглашение по безопасности между двумя странами. При этом документ, рассчитанный на 10 лет, не обязывает Вашингтон использовать свои силы для защиты Киева во время боевых действий.

Ранее на Украине рассказали, сколько уклонистов ежедневно пытаются покинуть страну.