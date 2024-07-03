Шольц каждый день шлет Макрону СМС со словами поддержки

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что каждый день пишет президенту Франции Эммануэлю Макрону сообщения, в которых выражает свою поддержку после поражения президентской коалиции «Вместе за республику». Об этом сообщило агентство DPA.

«Мы обсуждаем ситуацию, которая действительно удручает», — приводит агентство слова канцлера.

Шольц также рассказал в ходе неофициального летнего съезда левого крыла Социал-демократической партии Германии, что переписка политиков проходит в формате СМС-сообщений. Канцлер пишет французскому лидеру слова поддержки после поражения партии Макрона в первом туре парламентских выборов.

И хотя руководство Германии не должно вмешиваться в электоральный процесс в других странах, в отношении выборов во Франции Шольц занял четкую позицию. Канцлер ФРГ желает, чтобы «французам удалось не допустить» появления правительства, которое возглавила бы партия Марин Ле Пен.

По итогам первого тура выборов во французский парламент RN победила с 33,1% голосов, тогда как партия Макрона оказалась третьей с 20%. Второе место занял NFP — 28%.

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