Были бы у россиянок другие условия — аборты были бы вообще не нужны

Женщины возмущены. Им опять хотят запретить распоряжаться своим телом, семьей и судьбой. А все потому, что комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал Минздраву проработать вопрос сокращения срока прерывания нежелательной беременности с 12 до 9 недель. Цель, конечно же, благая. Рождаемость в России упрямо не желает повышаться, несмотря на беспрецедентный по размеру материнский капитал, региональные доплаты, льготную ипотеку для молодых семей, самый длинный в мире отпуск по уходу за ребенком, налоговые вычеты для родителей и много чего еще. В прошлом году рождаемость в России стала самой низкой за последние 17 лет — 1,41 ребенка на одну женщину.

Всем хорошо известны причины этой статистики, от социальных до психологических, рассуждать о них можно бесконечно долго. Думаю, нет таких людей среди наших сограждан, которые не хотели бы, чтобы россиян становилось не меньше, а больше. Но женщин, и меня в том числе, возмущают очередные ограничительные меры. Само собой разумеется, что авторы этого креатива в большинстве своем мужчины. Очевидно, им невдомек, что сужая окно возможностей для решения женщины, повышения рождаемости не добиться. Нет в мире подтверждения, что это работает. Зато вырастет статистика по криминальным абортам и смертям из-за них, инвалидизации женщин и последующего бесплодия. Все это мы, как общество, уже проходили во времена СССР СССР был одним из первых государств, легализовавших аборты — в 1920 году. Но из-за демографических проблем аборты были запрещены с 1936 по 1955 год.. Забитые отказниками детдома — последствия все той же политики запретов.

Аборты как метод контрацепции, популярный в Советском Союзе и в России в девяностых, давно ушли в прошлое. Россияне стали побогаче, открыли для себя разные методы предохранения и уверенно пользуются ими. А если беременность все-таки наступает, то любая женщина прежде всего хочет ее сохранить, и в 99% случаев идет на аборт не от хорошей жизни. А еще — сюрприз-сюрприз для наших депутатов — вовсе не все мужчины хотят иметь детей и не прыгают до потолка от известия о незапланированной беременности. Старая парадигма «забеременела — сразу женимся» у современных молодых мужчин уже давно не работает. Они думают в первую очередь о себе и не торопятся бежать в загс.

Почему наши высокосидящие радетели за прирост населения до сих пор не рассмотрели эту проблему? Не разработали курсы для школьников и студентов, не продумали, как стимулировать российских мужчин быть образцовыми отцами и мужьями? Получается, всю ответственность мы снова хотим переложить на плечи женщин и при этом еще и поразить их в правах? А как быть с неполными семьями? Разве женщине недостаточно моральных и физических страданий, при и так непростом решении прервать беременность? Так давайте россиянкам обеспечим максимальный уровень стресса от того, что она не успеет добежать до врача, где ее тоже ждет, скорее всего, унижение или пытка принудительным прослушиванием сердцебиения плода?

Что такое 9 недель? Это несчастные два месяца, за которые наступившую беременность не всегда можно заметить, особенно если у тебя на руках, предположим, грудной ребенок. Не буду вдаваться в физиологические подробности, женщины меня поймут. Государство, на словах декларирующее общие права для граждан независимо от их пола, почему-то собирается отказать примерно тридцати миллионам россиянок детородного возраста (официально от 15 до 49 лет) в праве самим принимать решение, определяющее всю их дальнейшую жизнь. Почему бы нам не устроить среди них плебисцит? И помимо вопроса о сроках прерывания беременности вынести на рассмотрение вопрос о том, хотели бы они родить двух и более детей при любящем муже, достатке, карьерных перспективах и уверенности в завтрашнем дне? Не нужно быть провидцем, чтобы понять, что многие из них хотели бы. Так не лучше ли вместо очередных опасных ограничений направить усилия на то, чтобы обеспечить российским семьям условия, при которых запреты будут просто не нужны?

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