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Роскомнадзор заблокировал фильм «Три метра над уровнем неба» из-за ЛГБТ-контента

Ссылку на фильм «Три метра над уровнем неба» заблокировали из-за ЛГБТ-контента

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Antena 3 Films

Роскомнадзор заблокировал ссылку на фильм «Три метра над уровнем неба» из-за обнаруженных в нем признаков «ЛГБТ-контента» («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Картина «Три метра над уровнем неба» режиссера Фернандо Гонсалеса Молины рассказывает об отношениях байкера и студентки-отличницы. Из-за разницы происхождения молодые люди не могут быть вместе, но дают своей любви шанс.

Кроме того, Роскомнадзор увидел признаки «ЛГБТ-контента» в сериале Шонды Раймс «How to Get Away with Murder», одна ссылка на него также заблокирована.

Накануне онлайн-кинотеатр Кинопоиск оштрафовали на 1,5 миллиона рублей за пропаганду ЛГБТ в сериале «Супергерл». Представитель Кинопоиска явилась в судебное заседание и просила суд не штрафовать компанию, ссылаясь на то, что сериал «Супергерл» был оперативно удален с ресурсов онлайн-кинотеатра, а его показ не нанес существенного вреда интересам общества.

Ранее рок-певица Диана Арбенина рассказала, как написала свой хит «31-я весна».

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