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В Белоруссии заявили о готовности делиться опытом борьбы с идеологической войной

МО Белолруссии: Минск готов делиться опытом борьбы с идеологической войной

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Евгений Биятов/РИА Новости

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что Запад ведет идеологическую войну против всех стран СНГ, и Минск готов поделиться опытом противостояния такой политике. Об этом сообщает ТАСС.

«Фактически ведется война в идеологическом плане против всех стран Содружества, не оставляются попытки разрушить сложившиеся дружеские отношения как между отдельным народами, странами, так и между целыми регионами», — сказал Хренин.

Он отметил, что относительно недавно Белоруссия преодолела созданные Западом кризисные политические события и выстояла перед брошенным белорусскому народу вызовом. Министр подчеркнул, что белорусская сторона готова делиться опытом, в том числе в сфере патриотического воспитания населения и военнослужащих.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что из-за начатого Западом «крестового похода» мир оказался на грани катастрофы.

Белорусский лидер также говорил о том, что западные страны стремятся к еще большей эскалации конфликта на Украине, чтобы ввести в зону конфликта войска НАТО. Лукашенко отмечал, что иностранные наемники в рядах ВСУ не справляются с поставленными перед ними задачами.

Ранее немецкий генерал оценил готовность стран — членов НАТО ввести свои войска на Украину.

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