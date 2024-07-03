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В России пригрозили НАТО ответом на деятельность у ее границ

МИД: РФ примет меры в ответ на политику Финляндии и активность НАТО у границ

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Sergei Grits/AP

Российская Федерация может принять военно-технические меры в ответ на агрессивную политику Финляндии и растущую активность НАТО у ее границ. Об этом заявил директор департамента информации и печати министерства иностранных дел России Андрей Настасьин, передает РИА Новости.

Дипломат добавил, что Россия «не оставит без ответа наращивание военного потенциала НАТО» у своих границ, так как оно представляет угрозу безопасности страны.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого Швеция, Норвегия и Финляндия объявили о создании военно-транспортного коридора. Новый маршрут позволит быстро перемещать военнослужащих и оборудование из норвежских портов через Швецию и Финляндию.

По информации The Telegraph, ссылающегося на источники, страны НАТО разрабатывают несколько «наземных маршрутов» для переброски войск и бронетехники США к линии фронта в случае «крупной наземной войны» в Европе с Россией.

Также издание Yle сообщило, что парламент Финляндии одобрил соглашение о сотрудничестве с Соединенными Штатами, в соответствии с которым Хельсинки предоставит Вашингтону доступ к 15 военным объектам на территории страны.

Ранее в Финляндии подтвердили создание в стране штаба сухопутных войск НАТО.

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