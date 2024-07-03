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Рост экономики в условиях ограничений: Герман Греф выступает на Финансовом конгрессе ЦБ. LIVE

Российская экономика быстро восстановилась от санкционного удара и показала рост. Этому во многом способствовал накопленный до 2022 года запас прочности, который создал пространство для антикризисных и стимулирующих мер. Но является ли это пространство безграничным? Каков потенциал дальнейшего развития в складывающихся условиях? Возможно ли проводить стимулирующую политику «широким фронтом»? Ответы на эти вопросы дают глава Сбера Герман Греф, глава ЦБ Эльвира Набиуллина и бизнесмен Олег Дерипаска на пленарной сессии Финансового конгресса Банка России.

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