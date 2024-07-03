На фронте российскому бойцу СВО больше полугода не платили довольствие

Находившемуся на фронте российскому добровольцу спецоперации на Украине (СВО) из Бурятии больше полугода не платили довольствие. Об этом сообщает «Новая Бурятия».

По информации издания, в октябре 2023 года мужчина добровольно заключил контракт с министерство обороны России. Через месяц он отправился в зону проведения специальной военной операции. С тех пор он не получал ежемесячное денежное довольствие, не получил мужчина также единовременную и региональную денежные выплаты.

Пока боец находился на фронте, его мать обратилась к уполномоченному по правам человека Бурятии. Была организована проверка. Оказалось, что выплаты солдату не поступали по причине того, что о военном отсутствовали данные в единой информационной системе.

После проверки был выполнен перерасчет, мужчине выплатили довольствие за все месяцы нахождения на спецоперации. Кроме того, мужчина получил единовременную выплату. Региональную выплату в размере 200 тыс. руб. боец еще не получил, однако документы уже направили в министерство социальной защиты по республике.

До этого сообщалось, что для военнослужащих в России могут создать специальные рабочие места на государственном уровне, чтобы они смогли сохранить высокие зарплаты.

Ранее сообщалось, что российские военные могут получить миллионы рублей за важный трофей из зоны СВО.