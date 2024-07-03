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На фронте российскому бойцу СВО больше полугода не платили довольствие

«НБ»: находившемуся на фронте бойцу СВО полгода не платили довольствие

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Евгений Биятов/РИА Новости

Находившемуся на фронте российскому добровольцу спецоперации на Украине (СВО) из Бурятии больше полугода не платили довольствие. Об этом сообщает «Новая Бурятия».

По информации издания, в октябре 2023 года мужчина добровольно заключил контракт с министерство обороны России. Через месяц он отправился в зону проведения специальной военной операции. С тех пор он не получал ежемесячное денежное довольствие, не получил мужчина также единовременную и региональную денежные выплаты.

Пока боец находился на фронте, его мать обратилась к уполномоченному по правам человека Бурятии. Была организована проверка. Оказалось, что выплаты солдату не поступали по причине того, что о военном отсутствовали данные в единой информационной системе.

После проверки был выполнен перерасчет, мужчине выплатили довольствие за все месяцы нахождения на спецоперации. Кроме того, мужчина получил единовременную выплату. Региональную выплату в размере 200 тыс. руб. боец еще не получил, однако документы уже направили в министерство социальной защиты по республике.

До этого сообщалось, что для военнослужащих в России могут создать специальные рабочие места на государственном уровне, чтобы они смогли сохранить высокие зарплаты.

Ранее сообщалось, что российские военные могут получить миллионы рублей за важный трофей из зоны СВО.

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