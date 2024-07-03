Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время неформальной встречи в Пекине, Китай, 16 мая 2024 года

«Один звонок разрешил бы кризис»: финский президент призывает Китай вмешаться в конфликт на Украине В Китае опровергли слова финского президента о зависимости России от КНР

Си Цзиньпин может закончить конфликт на Украине одним телефонным звонком Владимиру Путину, заявил президент Финляндии Александер Стубб. По его мнению, Москва зависит от Пекина и должна к нему прислушаться. Он не первый политик, который говорит о влиянии Китая на РФ. О чем идет речь и что по этому поводу думают в России и КНР — в нашем материале.

Си Цзиньпин способен закончить украинский конфликт, позвонив Владимиру Путину, заявил президент Финляндии Александер Стубб:

«Один телефонный звонок председателя Си Цзиньпина разрешил бы этот кризис. <…> Если бы он сказал, что пора начинать переговоры о мире, Россия была бы вынуждена это сделать. У них (РФ. — «Газета.Ru») не было бы другого выбора».

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По мнению Стубба, Москва в настоящее время зависит от Пекина. Также финский лидер призвал Европу активизировать поддержку Украины, как в материальном, так и в политическом аспектах.

О каком влиянии говорит Запад

В июне Стубб в ходе конференции в Швейцарии уже заявлял, что Китай должен повлиять на Россию для завершения конфликта на Украине. По его мнению, Пекин может сыграть ключевую роль в урегулировании между Москвой и Киевом.

С аналогичным заявлением в мае выступала и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен: «Мы рассчитываем на то, что Китай использует все свое влияние на Россию, чтобы закончить конфликт на Украине».

Как отметило агентство Bloomberg, слова Стубба отражают растущее разочарование союзников Украины по поводу предполагаемой поддержки военных усилий РФ со стороны Китая: они обвиняют Пекин в предоставлении Кремлю технологий и деталей для оружия и помощи при обходе международных торговых ограничений.

Телефонный звонок Джо Байдена, как писал обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус, однажды якобы смог повлиять на Си. Согласно материалу, председатель КНР отказался от прямых поставок оружия РФ после разговора с президентом США. В то же время первый замминистра финансов США Уолли Адейемо сообщал, что Вашингтон требует от ЕС разрыва деловых связей с Пекином за предполагаемые поставки китайскими компаниями продукции двойного назначения для оборонно-промышленного комплекса России.

Ответ Пекина и Москва

Официальный представитель китайского МИД Мао Нин отреагировала на слова финского президента и напомнила, что Россия и КНР — независимые государства.

«Китай не является создателем украинского кризиса, не является и его стороной. Мы всегда будем стоять на стороне мира и диалога, поддерживать взаимодействие со всеми сторонами, в том числе с Россией, продолжим играть конструктивную роль в содействии политическому разрешению украинского кризиса», — заявила дипломат.

В марте 2023 года Владимир Путин, комментируя тему зависимости России от Китая, сказал, что экономика РФ зависит от Пекина гораздо в меньшей степени нежели европейская. Также он опровергал утверждения о том, что Москва создает с китайской стороной военно-политический союз, который может представлять угрозу для других стран.

В июне 2023 года президент РФ снова высказался об отношениях Москвы и Пекина в похожем ключе: «Когда я слышу, что, вот, вы попадете в зависимость от Китая, — а вы (страны еврозоны. — «Газета.Ru») не попадете? Вы уже давно попали. Понимаете, в чем дело? Попали давно уже. И ничего, вроде как им хорошо попадать».

В мае Путин был Китае с официальным визитом. В рамках поездки политик посетил не только Пекин, но и самый «русский» города КНР — Харбин. Между делегациями стран прошли переговоры в широком и узком составе. Тон переговорам задало неформальное общение Путина и Си: они прогулялись по парку рядом с дворцом и попили чай. Лидеры подписали несколько межправительственных документов. В марте 2023-го Си прилетал с визитом в Москву.