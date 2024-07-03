Страховщики считают, что ежедневные штрафы за езду без ОСАГО «не ухудшают права человека»

В России хотят начать ежедневно штрафовать водителей за отсутствие ОСАГО при помощи камер, идею прорабатывают МВД, ЦБ и Российский союз автостраховщиков. Президент РСА Евгений Уфимцев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что «норма не ухудшает права человека» и «играет в пользу потребителя» — штраф будет приходить не чаще раза в сутки.

«Есть инициатива о том, чтобы уточнить в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП), как с помощью камер будет осуществляться этот штраф. Дело в том, что сейчас сотрудники ГБДД, каждый раз фиксируя отсутствие полиса ОСАГО, оформляют нарушение и штраф 800 рублей. Так как планируется подключать камеры, и понятно, что человек может проехать под ними хоть 10 раз в течение дня, поэтому данное нарушение будет относиться к категории длящихся, и наказывать будут один раз в сутки. Именно при фиксации нарушения с помощью камер. Уточнение касается только фотовидеофиксации для того, чтобы автоматический режим правильно работал. Такая формулировка справедливая и правильная, потому что наказываются те, кто не выполняет обязанности. А потом люди, попавшие в ДТП, оказываются перед лицом виновника, у которого нет полиса», — пояснил Уфимцев.

По его мнению, уточнение в КоАП будет работать в пользу автовладельцев — их будут штрафовать за езду без страховки не чаще одного раза в день.

«На мой взгляд, это уточняющая норма, которая не ухудшает права человека. Она более правильная. Это уточнение, наверное, все-таки играет в пользу потребителя для того, чтобы при запуске проекта «Камера», который, мы надеемся, до конца года будет запущен, штраф приходил именно один раз с использованием камер в течение суток», — отметил Уфимцев.

Глава РСА также привел данные статистики, согласно которой страховой полис отсутствует примерно у каждого десятого водителя.

«Есть экспертные оценки о том, что от 7 до 10% людей, к сожалению, не заключают договор ОСАГО. Это мы видим по статистике судов, потому что если у человека нет полиса, то, к сожалению, пострадавший вынужден обращаться в суды и через суд взыскивать деньги. Как правило, это наиболее аварийные категории водителей, которые посчитали, что так как КБМ (коэффициент «бонус-малус») у них очень большой из-за аварийности, они не будут приобретать полис ОСАГО. И, получается, что самые аварийные как раз и не имеют полиса», — заключил Уфимцев.

О том, что россиян хотят начать каждый день штрафовать по госномеру за отсутствие страховки, сообщил Telegram-канал Shot.

«Планируется, что штрафовать за поездки без ОСАГО будут не более одного раза в день. Однако количество дней не ограничено. За месяц у любителей гонять без страховки может накапать штрафов почти на 25 тысяч рублей», — говорится в публикации.

Ранее Госдума окончательно одобрила исключение ОСАГО из списка обязательных документов при регистрации машины.