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Стас Костюшкин назвал различие между мужчинами и женщинами

Певец Костюшкин заявил, что у него проблемы с интуицией

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Телеканал «Россия 1»

В новом выпуске музыкального шоу «Поймай меня, если сможешь» за миллион рублей с командой участников сразится новая четверка популярных артистов: Любовь Успенская, Стас Костюшкин, Алена Апина и Хабиб. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала «Россия».

Артисты должны будут вычислить участников, которые только изображают, что умеют петь.

«У меня очень плохо с интуицией, просто ноль. Интуиция — это больше у женщин, а мы логически пытаемся мыслить», — назвал различие мужчин и женщин он.

Успенская, в свою очередь, заявила, что интуиция никогда ее не подводила.

«Я думаю, что отличить настоящего певца от самозванца, можно на слух. И, конечно же, визуально: как вышел на сцену, как себя ведет», — говорит она.

Выпуск шоу с Костюшкиным и Успенской выйдет в эфир телеканала «Россия» 5 июля.

Накануне Костюшкин признался, что не собирается искать себе молодую возлюбленную, поскольку «прекрасно осознает свой возраст».

«Жене моей — 44 года, а будущей жене Григория Лепса — 18. Вот такого в моей жизни никогда не произойдет. Я хочу, чтобы моя жена вместе со мной состарилась», — добавил он.

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