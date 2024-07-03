В Крыму рабочий развратил пятерых школьников на детской площадке

В Крыму рабочий из поселка Кировское предстанет перед судом по обвинению в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по республике.

Как установили правоохранители, в июне 2023 года 45-летний мужчина во дворе одного из домов по улице Октябрьской совершил действия сексуального характера в отношении пятерых несовершеннолетних в возрасте 9-12 лет, которые в этот момент играли на детской площадке. Одна из потерпевших позвонила после случившегося родителям, которые сразу же передали информацию в полицию.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что расследование преступления завершено, дело передано в суд.

Также в СК уточнили, что потерпевшие прошли реабилитацию.

Ранее в СК потребовали арестовать иностранца, который надругался над девочками в Москве.