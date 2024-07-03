США не хотят «допустить недоразумений» в отношениях с Россией

Вашингтон старается использовать оставшиеся немногочисленные каналы связи с Москвой, чтобы не допустить просчетов и недоразумений. Об этом заявила посол США в РФ Линн Трейси в интервью RTVI.

«Каналы связи, которые сейчас имеются в нашем распоряжении, немногочисленны, но они есть, и как я уже говорила, мы стараемся их использовать, чтобы не допустить просчетов и недоразумений», — заявила дипломат.

Посол добавила, что Вашингтон «дал понять», что он остается открытым к переговорам о стратегической стабильности. Трейси указала, что российская сторона отказалась от участия, увязав переговоры с Украиной.

Дипломат подчеркнула, что в настоящее время как у США, так и у России есть масштабные обязательства по договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Посол также выразила надежду на то, что Россия рассмотрит возможность вернуться за стол переговоров для обсуждения стратегической стабильности, а также будущего контроля над вооружениями.

Среди прочего Трейси подняла вопрос о состоянии американо-российских отношений. По словам дипломата, между двумя странами ярко выражены напряженность и глубокие разногласия.

Незадолго до этого заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Вашингтон продолжает свою политику одностороннего подхода. В частности дипломат отметил, что американская сторона не прекращает попыток «взвинтить» обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Балтике.

Ранее в США заявили, что снижение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского приближает мирные переговоры с Россией.