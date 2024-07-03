«Только зомби не плачут»: слезы Роналду назвали величием

Российский комментатор Геннадий Орлов заявил, что слезы Криштиану Роналду после промаха с пенальти в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 — это величие. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Но затем же Роналду взял себя в руки и пошел первым пробивать послематчевый пенальти. Как капитан команды Криштиану понимал, что он должен положить начало серии. И он забил! В одном матче Роналду показал и дух, и мастерство, и слабость человеческую. А есть люди, которые вообще не плачут? Это зомби какие-то», — заявил Орлов.

1 июля сборная Португалии одолела команду Словении. Основное время завершилось со счетом 0:0, в дополнительное время Роналду не сумел реализовать пенальти. После того, как Ян Облак вытащил его удар, футболист не сдержал слез.

Серия послематчевых пенальти завершилась со счетом 3:0, свою попытку Роналду реализовал. В матче 1/4 финала Португалия сыграет с Францией. Матч состоится 5 июля. Команды выйдут на поле в 22:00 по московскому времени.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая уже покинула Евро-2024, уступив в матче 1/8 финала сборной Швейцарии. Португальские футболисты выиграли чемпионат Европы в 2016 году, в финале одержав победу над национальной сборной Франции.

Ранее действия Би-би-си назвали позором из-за оскорбления Криштиану Роналду.