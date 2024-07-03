Судам ЕС запретили защищать российские инвестиции в энергопроекты сообщества

Европейская комиссия (ЕК) запретила судам Евросоюза оказывать защиту инвестиций из России и Белоруссии в энергетические проекты на территории сообщества в рамках Договора к Энергетической хартии (ДЭХ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генерального директората ЕК по торговле.

«ЕК приняла решение запретить защиту инвестиций и инвесторов из России и Белоруссии на основании ДЭХ, превентивно закрыв потенциальный путь оспаривания санкций ЕС в судебном порядке», — следует из документа.

3 июля стало известно, что ЕС ужесточил меры по недопущению обхода санкций, введенных против России. Теперь работающие на территории сообщества компании обязаны следить, чтобы любое неевропейское юрлицо, которое им принадлежит, не участвовало в деятельности, направленной на помощь России в обходе ограничений.

В конце июня Евросоюз распространил на Белоруссию часть ограничительных мер, ранее введенных в отношении России. Так, новые ограничения предусматривают запрет на ввоз золота, алмазов, гелия, угля и минеральных продуктов, а также сырой нефти из республики.

Ранее сообщалось, что Россия намерена перейти на криптовалюты в расчетах для обхода санкций.