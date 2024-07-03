Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Судам ЕС запретили защищать российские инвестиции в энергопроекты сообщества

ЕК запретила судам защищать инвестиции из РФ и Белоруссии в энергопроекты ЕС

close
100%
AP

Европейская комиссия (ЕК) запретила судам Евросоюза оказывать защиту инвестиций из России и Белоруссии в энергетические проекты на территории сообщества в рамках Договора к Энергетической хартии (ДЭХ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генерального директората ЕК по торговле.

«ЕК приняла решение запретить защиту инвестиций и инвесторов из России и Белоруссии на основании ДЭХ, превентивно закрыв потенциальный путь оспаривания санкций ЕС в судебном порядке», — следует из документа.

3 июля стало известно, что ЕС ужесточил меры по недопущению обхода санкций, введенных против России. Теперь работающие на территории сообщества компании обязаны следить, чтобы любое неевропейское юрлицо, которое им принадлежит, не участвовало в деятельности, направленной на помощь России в обходе ограничений.

В конце июня Евросоюз распространил на Белоруссию часть ограничительных мер, ранее введенных в отношении России. Так, новые ограничения предусматривают запрет на ввоз золота, алмазов, гелия, угля и минеральных продуктов, а также сырой нефти из республики.

Ранее сообщалось, что Россия намерена перейти на криптовалюты в расчетах для обхода санкций.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами